坦桑尼亚呼吁中国抑制象牙需求 拯救大象

路透达累斯萨拉姆6月18日 - 坦桑尼亚自然资源和旅游部部长拉扎罗（Lazaro Nyalandu）周四称偷猎大象是一场国家灾难，并呼吁中国抑制象牙需求。

据本月发布的一项统计数据，2014年，该东非国家的大象数量已经减至逾4.3万头，较2009年时的约11万头减少了60%。环境保护组织将矛头指向大规模的偷猎活动。

“我呼吁以中国为首的国际社会限制对象牙的需求，”拉扎罗在反盗猎活动启动现场告诉记者。

中国和越南等经济快速成长的亚洲经济体对象牙的需求导致非洲大象偷猎活动上升。中国是全球最大的象牙消费国。

2月，中国宣布实施为期一年的非洲象牙雕刻品进口禁令，但是环境保护主义者称腐败问题正在加剧坦桑尼亚的盗猎活动。

“尽管反复发出警告，且有确凿证据说明规模，坦桑尼亚境内以及经过该国的非法象牙贸易仍势头不减，”总部在伦敦的环境调查机构（EIA）执行董事赖斯（Mary Rice）告诉路透。

“坦桑尼亚国内，尤其是在出境口岸和港口，贸易环节长期存在的腐败问题是推动象牙贸易的重要因素。”

拉扎罗称，发生在野生动物园的偷猎活动还对坦桑尼亚旅游业构成威胁。旅游业是该国最大的外汇来源。（完）

编译；王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。