中资企业赢得坦桑尼亚铁路建设合同

路透达累斯萨拉姆5月31日 - 坦桑尼亚交通部长西塔（Samuel Sitta）称，该国已将在该国修建新铁路的合同授予中资企业，总金额约90亿美元。

西塔周六在国会称，中资企业组成的财团已赢得合同，将修建首都达累斯萨拉姆通往内陆邻国、长度2,561公里的标准轨距铁路。

他说：“已选定中国铁路物资牵头的中国铁路企业财团帮我们修建铁路。”

西塔透露，中资财团将为该项目提供10%的资金，而担任财务顾问的Rothschild公司正敲定通过银行为项目融资的手续。

该铁路计划于6月开工建设。

西塔称，该国还与中国另一铁路公司--中铁二局集团达成框架协议，拟修建一条中资企业在该国开发的煤炭和铁矿石项目通往南部港口姆特瓦拉的铁路。坦桑尼亚政府估计该铁路项目成本约14亿美元。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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