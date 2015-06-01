中资企业赢得坦桑尼亚铁路建设合同

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透达累斯萨拉姆5月31日 - 坦桑尼亚交通部长西塔（Samuel Sitta）称，该国已将在该国修建新铁路的合同授予中资企业，总金额约90亿美元。
西塔周六在国会称，中资企业组成的财团已赢得合同，将修建首都达累斯萨拉姆通往内陆邻国、长度2,561公里的标准轨距铁路。
他说：“已选定中国铁路物资牵头的中国铁路企业财团帮我们修建铁路。”
西塔透露，中资财团将为该项目提供10%的资金，而担任财务顾问的Rothschild公司正敲定通过银行为项目融资的手续。
该铁路计划于6月开工建设。
西塔称，该国还与中国另一铁路公司--中铁二局集团达成框架协议，拟修建一条中资企业在该国开发的煤炭和铁矿石项目通往南部港口姆特瓦拉的铁路。坦桑尼亚政府估计该铁路项目成本约14亿美元。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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