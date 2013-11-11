淘宝“光棍节”开抢不到六小时交易额破百亿--报道

路透北京11月11日 -证券时报网周一援引阿里巴巴集团实时数据称，“光棍节”开抢后第一小时交易额即达到67亿元人民币，然后到5小时49分钟已经达到100亿元，比去年提前7小时49分钟突破百亿关口。“光棍节”变身购物狂欢节的同时，也彰显着中国国内消费者强大的购买力。

阿里集团数据显示，“光棍节”开场后55秒支付宝交易额就突破1亿元人民币，然后到6分7秒就直接冲上了10亿元大关。

另据新华网报导，移动购物也成为今年“双十一”购物节的一大亮点，开场后4分10秒手机淘宝成交额就突破1亿元，而在开始的一分钟内，有200万用户通过手机客户端涌入。

11月11日“光棍节”本是通过网络传播，流传于中国年轻人当中的的一个娱乐性节日。但如果不是阿里巴巴旗下淘宝网的成功营销，可能很多消费者并没有在光棍节这天疯狂购物的习惯。

淘宝商城从2010年开始推出“双十一”大促销，当年该日交易额为9.26亿元，而到了去年的11月11日，淘宝当日的交易额已高达191亿元。消费者狂热的购物热情一度引发网络拥堵，而之后物流方面的滞后也让购物者不满。

对此，新华网援引阿里巴巴集团负责技术保障的副总裁刘振飞介绍说，今年准备的网站承载量级是去年的一倍多，可以支撑全国数亿网民同一时刻涌入天猫（Tmall）。

而且多家快递公司也已经进入备战状态。据新华网报道，截至10月15日，全国有超过100万快递人员在备战天猫“双十一”，十三大快递公司新增分拨中心超过150个，增加操作场地超过200万平方米，其中顺丰、申通、圆通等快递公司还征调100多架飞机解决当天货运的问题。

据国家邮政局预计，“双十一”期间（11月11日至16日）全行业处理的邮件（快件）业务量将超过3.23亿件。

值得关注的是，随着人们消费热情迸发，“双十一”已经不是阿里一家的“游戏”。如今，除了京东、易迅、当当DANG.N等电商平台，国美(0493.HK)、苏宁(002024.SZ)等家电、3C产品零售巨头都逐渐加入到这一购物节中。

新华网援引数据称，2012年中国网络零售市场交易规模超过1.3万亿元，同比增长67.5%，增速约为当年社会消费品零售总额增长率的4.7倍，相当于社会消费品零售总额的6.3%。

中国经济已经从以往的高速增长放缓至中高速增长轨道。虽然经济增速放缓，但国内消费一直保持稳健。中国国家统计局昨日公布数据显示，10月社会消费品零售总额同比为增长13.3%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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