淘宝网日销售额创记录 达43亿元

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透上海12月13日电---阿里巴巴集团周二称，受营销活动的强烈提振，旗下淘宝网的单日商品总成交额於周一创历史记录，达43亿元。
为促进节日购物，淘宝网及使用该平台的店主周一进行了一天的促销活动，为顾客提供特价及小礼物。
阿里巴巴集团发言人John Spelich称，在所有商品类别中，女装当日销售额最高，达10亿元；其次是家居用品，销售额达5亿元；数码产品排第三，达4.8亿元。
淘宝2010年总成交额为4000亿元。今年6月，阿里巴巴集团将淘宝拆分为三个独立公司：淘宝网，淘宝商城和一淘网。
淘宝商城9月表示，其2012年目标成交额为2000亿元。阿里巴巴创始人马云9月也表示，整个淘宝平台明年的目标成交额为1万亿元。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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