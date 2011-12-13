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中国财经 | 2011年 12月 13日 星期二 16:42 BJT

淘宝网日销售额创记录 达43亿元

路透上海12月13日电---阿里巴巴集团周二称，受营销活动的强烈提振，旗下淘宝网的单日商品总成交额於周一创历史记录，达43亿元。

为促进节日购物，淘宝网及使用该平台的店主周一进行了一天的促销活动，为顾客提供特价及小礼物。

阿里巴巴集团发言人John Spelich称，在所有商品类别中，女装当日销售额最高，达10亿元；其次是家居用品，销售额达5亿元；数码产品排第三，达4.8亿元。

淘宝2010年总成交额为4000亿元。今年6月，阿里巴巴集团将淘宝拆分为三个独立公司：淘宝网，淘宝商城和一淘网。

淘宝商城9月表示，其2012年目标成交额为2000亿元。阿里巴巴创始人马云9月也表示，整个淘宝平台明年的目标成交额为1万亿元。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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