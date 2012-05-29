淘宝禁售《暗黑3》 玩家转买“大菠萝”

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透上海5月29日电---淘宝商城按政府要求停售尚未正式登陆中国大陆的《暗黑破坏神3》（Diablo 3），游戏玩家则转而通过搜索“美国大菠萝”等关键词购买这款热门游戏。
淘宝周一发布公告称，将禁止销售未经文化部备案的游戏相关商品，公告中特别提到了《暗黑3》。据《暗黑3》开发商暴雪娱乐(ATVI.O)称，这款游戏自推出以来销售速度创纪录。
淘宝的禁售公告切断了中国大陆玩家通过台湾服务器体验《暗黑3》的一大关键渠道。在中国大陆，电子游戏需获得文化部和新闻出版总署批准後才能正式发布。
暴雪娱乐在中国大陆的合作夥伴网易(NTES.O)称，大陆目前正在审查《暗黑3》，正式发布的时间将取决於审查何时获得通过。
淘宝卖家用英文“Diablo”的谐音“大菠萝”等关键词，帮助买家找到这款游戏。有些卖家甚至将商品图片换成了水果菠萝。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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