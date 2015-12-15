中国华融将借淘宝处置515亿元不良资产 浙粤苏占比超五成

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月15日 - 中国资产规模最大的资产管理公司--中国华融(2799.HK)周二称，将借淘宝资产处置平台处置资产总规模高达515亿元人民币的不良资产，其中一半以上来自浙江、广东、江苏三省。
该公司新闻稿称，本次不良资产推介峰会为中国华融自2010年以后组织的最大规模不良资产推介，也是近年来行业内规模最大的一次不良资产推介，资产户数为2,360多户。
此次推介资产分布在全国24个省市，债务人所涉及的行业分布广泛，涉及批发和零售业、纺织、医药、化工、机械设备等制造业、建筑业、交通运输业、住宿和餐饮业等多个行业。有抵押、质押、保证等担保措施的不良资产规模超过500亿元，占比达97%。
推介会上的资产已经上线淘宝网不良资产处置平台进行资产招商，招商期间为90天，对于投资者兴趣浓厚的资产，将及时转为在淘宝网资产处置平台进行公开竞价处置。
据悉，目前有127家机构入驻淘宝资产处置平台，包括民生、招商、中信、兴业、平安、交通银行等28家银行，25家交易所、交易中心，16家拍卖行，15家投资管理公司等其它类型机构，以及海关、城管、环保局等。
中国华融是国有大型金融资产管理公司，服务网络遍及全国30个省、自治区、直辖市和香港特别行政区，设有31家分公司，并于今年10月30日在香港联合交易所主板上市。（完）
(发稿 马蓉；审校 沈燕/张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。