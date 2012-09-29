博客：中国“果粉”需求旺盛 iPhone 5水货网上俏销

博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
记者 Melanie Lee
中国的“果粉们”正在通过网上这个灰色市场购买iPhone 5，初步显示这款手机在中国市场需求旺盛。
尽管能从其他渠道买到水货iPhone 5，但通过淘宝等网上平台购买仍吸引了很多买家。
路透根据阿里巴巴旗下的消费者数据研究平台--淘宝指数估算，过去六天iPhone 5的平均成交量为713笔，iPhone 4S的平均成交量是314。成交量上升表明一件商品在淘宝上完成的交易增多。
这种情况表明，尚未在大陆正式发售的iPhone 5需求旺盛。而在该市场，苹果(AAPL.O)的市场份额正逐渐流失给运行谷歌(GOOG.O)安卓系统的智能手机。
不过，尽管需求旺盛，但水货供应跟不上限制了网上销售。粗略估算显示，通过淘宝售出的iPhone 5只有4,000部左右。
“我们的iPhone 5是从香港走私过来的，不用担心有假货，”一位淘宝卖家说。该卖家店铺已卖出700多部iPhone 5。
iPhone在中国大陆发售时间通常比其他市场晚几个月，导致水货iPhone在中国的需求十分旺盛。国内媒体周三报导称，iPhone 5已获得中国产品质量认证中心的认证，但还需获得政府的电信入网认证才能正式发售。
一些精明的消费者则不会盲目跟风，在当前售价远高官方售价的情况不会选择购买iPhone 5。
“我觉得iPhone 5年底会（在大陆）发售，但我还会等等看，相信价格会降下来，”上海一位21岁的研究生说。（完）
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
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