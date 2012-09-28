中国“果粉”需求旺盛 iPhone 5水货网上俏销

专访：中国央行独立性应加强 广义信贷可作为货币政策目标--专家
路透北京2月15日 - 随着影子银行体系的迅速扩张，中国金融体系正被分割为传统的银行部门和非银行金融部门。浙商银行首席经济学家殷剑峰称，中国在短期内无法解决上述问题，因此迫切需要改革金融监管架构，如提升央行地位并加强其独立性；同时，当前新增信用扩张更多依靠影子银行，因此应将广义信贷作为货币政策中介目标，并强化对其监测。
路透上海9月28日电（记者 Melanie Lee）---中国的“果粉们”正在通过网上这个灰色市场购买iPhone 5，初步显示这款手机在中国市场需求旺盛。
尽管能从其他渠道买到水货iPhone 5，但通过淘宝等网上平台购买仍吸引了很多买家。
路透根据阿里巴巴旗下的消费者数据研究平台--淘宝指数估算，过去六天iPhone 5的平均成交量为713笔，iPhone 4S的平均成交量是314。成交量上升表明一件商品在淘宝上完成的交易增多。
这种情况表明，尚未在大陆正式发售的iPhone 5需求旺盛。而在该市场，苹果(AAPL.O)的市场份额正逐渐流失给运行谷歌(GOOG.O)安卓系统的智能手机。
不过，尽管需求旺盛，但水货供应跟不上限制了网上销售。粗略估算显示，通过淘宝售出的iPhone 5只有4,000部左右。
“我们的iPhone 5是从香港走私过来的，不用担心有假货，”一位淘宝卖家说。该卖家店铺已卖出700多部iPhone 5。
iPhone在中国大陆发售时间通常比其他市场晚几个月，导致水货iPhone在中国的需求十分旺盛。国内媒体周三报导称，iPhone 5已获得中国产品质量认证中心的认证，但还需获得政府的电信入网认证才能正式发售。
一些精明的消费者则不会盲目跟风，在当前售价远高官方售价的情况不会选择购买iPhone 5。
“我觉得iPhone 5年底会（在大陆）发售，但我还会等等看，相信价格会降下来，”上海一位21岁的研究生说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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