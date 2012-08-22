中国网络模特“淘女郎”受店家热捧

8月14日在杭州，一名助理帮助为淘宝店家拍摄广告照片的模特整理服装。 REUTERS/Lang Lang

路透上海8月22日电(记者 Melanie Lee)---田媛媛是中国数一数二的网络模特。通过在淘宝网上为各种产品作推广，她赢得了这个殊荣。

田媛媛只是为淘宝网商家提供服务的3.5万名模特中的一位。

由於淘宝逾600万家网上店铺的大同小异，所以田媛媛这样的模特自然便成为主要的吸引点。根据她们所推广商品的销量以及她们在供应商和粉丝中的受欢迎程度，淘宝网对这些女模们进行了排名。希望找她们推广产品的商家随後可在网上雇用这些女模。

22岁的田媛媛表示：“一个好模特对销量会产生重要影响。你的面部表情和身体语言应该符合衣服的风格。比如，如果是职业装，我会优雅地移动、摆造型，而如果身着一款美国风格的服装，我就要表现得很酷。”

由她推广的打底裤一个月的销量达到了约1.4万条。她还帮助商家卖出了6,000多个兔毛袋子。

这些模特一天最多可以赚一万块(1,600美元)，虽然跟日进斗金的超级名模没法儿比，但相比普通民众的人均年收入，这一数字已经非常可观。2011年，中国城镇居民人均年收入仅为2.18万元。

阿里巴巴并非是唯一一家向电子商家提供後勤支持的平台。比如，易趣(EBAY.O)拥有在线支付服务PayPal，这项服务使小商户可以接受信用卡支付。但像阿里巴巴这种提供待聘模特的服务不太常见。

根据模特的价格或外形，淘宝商家可利用这个免费平台寻找相应的模特，甚至是手或腿等身体特定部分。“日韩系”模特往往比较年轻，而“欧美系”模特则具备更多白人特征。

淘宝女式内衣店老板黄善蕾(音)说：“我过去靠的是模特中介提供的模特，但由於每家中介的模特数量有限，所以无法满足我的业务需求。”

黄善蕾说，与淘宝模特们的合作相对更容易，因为她们中的多数都不隶属某个模特经纪公司，因而她们对可以接受的工作类型或照片用途的限制更少。

模特李琦琦(音)一天内多数时间会连续为不同商家拍照作推广，有时一天需要换200多套衣服。长着一双布娃娃般大眼睛的她称自己的外形像“韩国职业女性”。

24岁的琦琦说：“如果你为淘宝商家作模特，你需要关注服装的特点和功能。你得确保你在摆造型时不会忽略它。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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