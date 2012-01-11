淘宝商城去年交易额超过1,000亿元 改名为天猫

路透上海1月11日电---中国最大的B2C(企业对个人)电子商务平台-淘宝商城(Tmall.com)周三宣布,其2011年交易额已超过1,000亿元人民币,达2010年的3.5倍.网站亦宣布其中文名称改为天猫.

公司人士指出,取名天猫一方面是因为其与tmall发音接近,更重要的原因是随着B2C的发展,消费者需要全新的、与阿里巴巴大平台挂钩的代名词,天猫将提供一个定位和风格更加清晰的消费平台.

淘宝商城此前曾表示,希望今年的交易量将达2,000亿元.而近年来中国陆续涌现一些专业化电子商务平台,奋起直追并不断侵蚀淘宝商城的市场份额,例如京东商城和当当网DANG.N,腾讯(0700.HK)近期亦推出一个B2C电子商务平台--QQ网购.

淘宝商城是国内最大电子商务公司--阿里巴巴集团的子公司,雅虎(YHOO.O)目前是阿里巴巴集团最大股东.

而阿里巴巴集团去年6月起将旗下淘宝网分拆为一淘网、淘宝网和淘宝商城三家公司,并表示不排除未来集团整体上市的可能性.该集团旗下的B2B子公司--阿里巴巴1688.HK已在香港上市.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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