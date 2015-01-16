Target意外宣布退出加拿大市场 预估季度亏损54亿美元

路透多伦多1月15日 - 美国折扣零售商Target Corp周四意外宣布将退出加拿大市场，此举将使得超过1.7万名员工失业，并导致54亿美元的季度亏损。Target进军加拿大市场还不到两年。

亏损连连的Target加拿大子公司已同意债权人保护，消息一度令Target股价大涨逾4%，最后收报75.67美元，上涨1.8%。

Target周四宣布，该公司在加国总计133家商店将结束营业，并预计截至1月底的第四会计季度税前亏损约54亿美元，主要是因为要减记加拿大投资损失、还要计入退出加国市场的成本与营业亏损。

Target是美国第二大折扣零售商，自2013年3月进军加拿大市场后一直举步维艰。仓储问题、与总部沟通不良，以及录用经验不足员工等事件接二连三爆发，令公司供应链存在巨大问题。商店库存因此严重不足，商品种类有限，使得原本殷殷期盼Target到来的加拿大消费者大失所望。加国的折扣零售市场长期由沃尔玛(Wal-Mart)把持。

Target表示，退出加拿大市场后，将可以把资源集中在美国市场。Target在2013年圣诞假期季爆出大量客户资料遭窃事件，目前正从风波中复原。Target表示，美国第四季同比店铺销售可能成长3%，高于预估增幅2%。Target也将该季度经调整后的每股盈余，从1.43美元上调至1.47美元。(完)

(编译 陈宗琦；审校 高琦)

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