《独家新闻》FBI警告美国零售商或面临更多网络攻击

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月23日 - 美国联邦调查局(FBI)警告美国零售业者做好迎接更多网络攻击的准备。过去一年FBI发现有大约20起网络攻击案，均涉及塔吉特百货 在假期购物季被攻击的同类型恶意软件。

FBI上周向多家零售企业发布了一份机密的3页报告，描述了这种记忆解析病毒(memory-parsing malware)感染POS机系统所能造成的风险。

路透看到的FBI报告称：“尽管执法部门和安保公司采取行动减少其影响，但我们认为针对POS系统的恶意软件犯罪近期内将继续增长。”

“这种恶意软件可以在地下论坛中获得，而且该软件价格不高，而从美国零售业POS系统所能获得的潜在收益却很大，这使得这种基于经济动机的网络犯罪对很多人都颇具吸引力。”

这份报告的日期为1月17日，题目为《针对零售企业近期的网络攻击事件》。FBI的一名发言人证实发布了该报告，并称这是与私营部门共享威胁信息努力的一部分。

美国第三大零售商塔吉特上月披露遭受大型网络攻击，此后，零售商、信用卡和银行业高管日渐担心支付卡网络系统的安全性。

对塔吉特的攻击在假期购物季持续19天后才被发现，导致大约4,000万张信用卡和借记卡记录被窃取，7,000万客户的个人信息被泄露。（完）