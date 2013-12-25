《独家新闻》黑客还盗取了Target顾客的银行卡加密PIN码--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透波士顿/纽约12月24日 - 熟悉情况的支付业务高管表示，入侵Target Corp 并窃取多达4,000万张信用卡和借记卡信息的黑客，还盗取了这些银行卡的加密个人识别码(PIN)。
这位高管表示，美国一大型银行担心，黑客或许能破解这一加密代码并盗用客户信息从银行账户取款。该高管要求匿名，因该起黑客入侵事件还处于调查阶段。
美国第三大零售商Target的发言人Molly Snyder表示，“没有非加密的PIN数据访问”，而且没有证据显示PIN数据被“盗用”。她承认有些“加密数据”被盗，但拒绝说明其中是否包括加密PIN。
美国第三大零售商Target上周表示，假期购物季的前三周在Target商店刷过的银行卡中，最多4,000万张卡片的数据被黑客窃取，创美国零售商遭黑客攻击的第二大纪录。
Target未说明其系统如何被黑客侵入。美国秘勤局(US Secret Service)和司法部正对此事展开调查。这两个部门的官员均拒绝就调查发表置评。
此次黑客攻击最终可能导致数亿美元损失，但目前尚不清楚这些损失由谁承担。
银行客户一般不用对信用卡和借记卡的盗用活动负责，但对于11月27日-12月15日曾使用过其银行卡的客户，摩根大通 和Santander Bank 表示已经下调了客户每日可在自动取款机取款和刷卡金额的上限。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。