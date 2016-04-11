英国敦促中国加快削减钢铁产能的行动

路透伦敦/北京4月9日 - 英国周六要求中国加快处理钢铁产能过剩问题，希望以此阻止大量低价钢材流入欧洲。印度的塔塔钢铁(TISC.NS)称，大量低价钢铁流入欧洲是其决定退出英国的原因之一。塔塔撤资或使英国面临失去1.5万个就业岗位的风险。

塔塔上月考虑出售其整个英国业务，包括在南威尔士塔尔伯特港的旗舰钢厂。塔塔称，中国等国家对欧洲的钢铁出口增加、高昂的制造成本以及疲软的国内市场导致公司亏损不断增加，已无法继续承受。

“我敦促中国加快其减少钢铁产量的行动，”英国外交大臣哈蒙德在北京与中国外交部长王毅会面后发表声明称。

“英国的侧重点是为塔尔伯特港以及全英的钢铁行业找到长期的可持续的未来，我欢迎中国企业投资英国钢铁行业的潜在兴趣，”哈蒙德说道。

中国经济减速减少了其国内需求，全球钢铁行业正遭受产能过剩之苦。

中国与俄罗斯将国内更多的钢铁产出输送至欧洲等市场，致使价格暴跌。中国钢产量占全球一半。

中国外交部发布有关王毅与哈蒙德会面的声明中并未提及钢铁事宜。（完）