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中国财经 | 2015年 12月 2日 星期三 15:08 BJT

印度塔塔集团与中国工商银行签订金融服务协议

路透孟买12月2日 - 印度塔塔集团的控股公司Tata Sons周三称，已与中国工商银行股份有限公司(601398.SS)订立协议，由工行提供一系列金融服务。

Tata Sons发表声明称，根据协议，中国工商银行将向塔塔集团提供融资产品、全球现金管理、咨询、国际贸易融资业务、投资银行业务、外汇、衍生品交易及其它全球金融服务。

声明称，中国工商银行将在印度、中国、美国和欧洲等地向塔塔集团提供服务。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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