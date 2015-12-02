印度塔塔集团与中国工商银行签订金融服务协议

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透孟买12月2日 - 印度塔塔集团的控股公司Tata Sons周三称，已与中国工商银行股份有限公司(601398.SS)订立协议，由工行提供一系列金融服务。
Tata Sons发表声明称，根据协议，中国工商银行将向塔塔集团提供融资产品、全球现金管理、咨询、国际贸易融资业务、投资银行业务、外汇、衍生品交易及其它全球金融服务。
声明称，中国工商银行将在印度、中国、美国和欧洲等地向塔塔集团提供服务。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。