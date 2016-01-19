Tata Steel将在英国裁撤1050个工作岗位 因应产业危机

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透孟买/伦敦1月18日 - 英国当地最大钢铁制造商Tata SteelKTISC.NS周一表示，将在英国裁撤1,050个工作岗位，在面临廉价进口品及全球价格大跌之际，这无异于对产业又一重大打击。
该公司发表声明指出，这项计划涉及裁撤威尔斯Port Talbot带钢业务750个岗位，200个支援部门岗位，以及100个在英国各地钢厂的岗位。
在Tata Steel宣布裁员之际，欧盟钢价触及2004年以来最低。光在2015年10月一个月，英国钢铁行业就有大约4,000个岗位消失，约相当于该行业劳动力的两成。
Tata Steel欧洲事业执行长Karl Koehler表示，“欧盟执委会必须加速对不公平贸易进口产品做出回应。”
他说，“若不这么做，整个欧洲钢铁产业的未来都将受到威胁。”
11月时，欧盟执委会未能就保护钢铁产业的相关措施达成协议，比如缩短实施反倾销关税所需的时间。
欧盟执委会也正考虑赋予中国“市场经济地位”，这将使欧洲更难加征关税。
全球16亿吨钢品产量中，有近半数产自中国，中国去年出口超过1亿吨的合金产品，是欧盟最大生产国德国出货量的四倍有余。
但中国本身也是供过于求及需求滑坡的受害者，去年1-11月主要钢铁企业亏损达531亿元人民币(80.7亿美元)。
英国工会GMB呼吁在2月15日至布鲁塞尔进行示威，要求欧盟执委会处理中国钢品“倾销”。Unite工会则称，英国未能采取行动，已经让产业处于被“摧毁”的边缘。
英国首相卡梅伦的一名发言人表示，“我们已经采取行动帮助钢铁产业...挑战在于，这是钢铁产业较为广泛的全球性危机。”(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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