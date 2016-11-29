独家：消息人士称塔塔钢铁与蒂森克虏伯考虑削减英国最大钢厂产能

路透伦敦/法兰克福11月28日 - 行业消息人士表示，印度塔塔钢铁(Tata Steel)(TISC.NS)和德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)考虑削减位于威尔士Port Talbot的英国最大钢厂的规模。这两家公司正推进合并双方欧洲钢铁业务，并因应钢铁行业产能过剩。

此举可能令Port Talbot钢厂的两个高炉关闭一个，从而将产能减半。该钢厂工人多达4,000人。

一位接近蒂森克虏伯董事会的行业消息人士称，蒂森克虏伯预计合并后将削减该受困钢厂的规模，但未具体说明将削减多少。

塔塔钢铁在英国的雇员有11,000人，该公司称不会对有关其并购计划的猜测置评。蒂森克虏伯拒绝置评。

塔塔钢铁3月宣布计划出售所有亏损的英国资产，此后Port Talbot钢厂的命运一直悬而未决。但塔塔钢铁7月宣布，正与蒂森克虏伯就将欧洲业务组成合资公司进行谈判。(完)