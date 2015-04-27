印度商界领袖拉坦·塔塔收购中国手机厂商小米的部分股权

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透孟买4月26日 - 印度塔塔集团控股公司的名誉董事长拉坦·塔塔
(Ratan Tata)收购了中国手机生产商小米的部分股权，该交易可能会提升小米在印度这个全球第三大智能手机市场的地位。
小米未在周日发布的声明中透露该交易的财务细节和塔塔所购股权的占比。塔塔是首位购买小米股权的印度人。
在去年12月份的一轮融资完成后，小米的估值达到了450亿美元。
德高望重的商界领袖塔塔之前投资了包括在线零售商Snapdeal在内的印度初创企业。
“塔塔先生是全球最受尊敬的商界领袖之一。他的投资是对小米迄今为止在印度所采取的策略的肯定。”小米首席执行官雷军在声明中称。
“我们期待将更多产品引入印度，”雷军还说。(完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。