美国企业：大型科技公司大多设法规避欧洲税费

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦7月23日 - 路透对数百份公司文件的分析结果显示，美国大型科技公司大多不在其主要的欧洲市场申报税收居所(tax residence)，使得这些国家的税务当局甚至无法评估其收入情况，以此来降低税款。
经济合作暨发展组织(OECD)上周发布了一份行动方案，以应对其所谓的企业避税问题。随着居民税率提高，而公司所支付的实际税率常常远低于法定水平，这样的局面令民众感到厌烦，并已成为一项重大的政治问题。
专注于OECD的商业游说团体商业和工业顾问委员会(Business and Industry Advisory Committee)以及英国工业联盟(CBI)质疑公司使用这些避税技巧的严重程度，暗示苹果、谷歌(Google)或亚马逊(Amazon)等大公司广被报导的避税作为可能是例外。“还不清楚这个问题有多严重，”CBI在4月提交给OECD的报告中称。
路透研究显示(参看 link.reuters.com/huz69t)，美国最大的50家科技公司中，有37家在其主营业务的最大欧洲市场未申报税收居所。
这并不表明这些避税技巧属于非法，回应记者询问的公司都说，它们遵守所在国家的所有税务规定。微软(Microsoft)表示，其运营安排主要是基于有效服务顾客的考虑，而非出于税务原因。微软在都柏林向欧洲各地客户销售软件。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。