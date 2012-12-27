《独家新闻》英国大企业盈利能力提升,但纳税额不及12年前

路透伦敦12月27日 - 路透针对官方数据的分析表明,虽然盈利能力大幅跃升,但英国大公司如今的纳税额比12年前还要低.税收活动家认为,该趋势是迄今为止最为明确的讯号,表明英国税务当局--税务海关总署(HMRC)采取的亲商策略导致避税兴盛.

HMRC数据显示,2011/12年度英国大公司共计缴纳210亿英镑公司税,自2000/01年度以来下降了50亿英镑或21%.当时工党政府在创造更有利大企业发展的环境方面迈出了第一步.

同时期内,英国国家统计局编制的全英公司营业盈余总额增长65%至3,290亿英镑.期间英国经济增长55%,个人所得税和小企业所得税也有增加.

HMRC和财政部否认纳税减少表明避税行为增多,而是将其归因于近期经济疲软和公司税率下调.2000-2007年间英国官方的公司税率稳定在30%,但2007年以后逐步下调.上一税务年度为26%.

路透计算显示,税率下调和经济疲弱能解释约半数的纳税降幅,这样一来,2000/01至2011/12年间仍有约26亿英镑的降幅无法得到解释.

租税正义联盟(Tax Justice Network)的John Christensen认为,数据说明继任政府试图打造更亲商环境的策略鼓励公司采取了某些避税手段.(完)