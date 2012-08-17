美企CEO薪资超过联邦税赋--研究

路透8月16日电（记者 Nanette Byrnes）---美国周四发布的一项研究报告称，花旗、雅培和AT&T等26家企业去年付给执行长的薪资，超过了公司缴纳的联邦税。

智库政策研究所称，这其中多家企业税赋减少的原因包括与研发、过往亏损以及海外盈利有关的税项减免。

花旗、雅培和AT&T对此项研究手法不予认同，均称已缴纳了2011年应缴税款。

报告研究者称，美国税法成了企业执行长高薪的推波助澜者，并且被企业利用以减轻税负。

据该项研究，前述26家企业的执行长去年薪资平均为2,040万美元，同比增加了23%。

雅培发言人Scott Stoffel称：“这纯粹是歪曲事实。”

他称，雅培2011年缴纳了7亿美元联邦所得税，称政策研究所中的数据，是经过了非现金会计因素调整。

花旗发言人则表示，花旗确实2011年未缴纳联邦所得税，但这是由於在2008和2009年蒙受了巨大亏损，这项税收优惠是适用於所有企业类似情况的。

她称，2000-2006年花旗平均每年缴纳37亿美元联邦所得税，并且去年缴纳了其他税项，包括超过30亿美元工资税，而且执行长Vikram Pandit在2010年主动提出仅领取了1美元工资。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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