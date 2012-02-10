国税总局重申与已有记录者共同购房 不享首次购房契税优惠

独家：中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息
路透新加坡/新德里/北京2月21日 - 四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。
路透北京2月10日电---新华社周五报导引述国家税务总局相关负责人重申,与已有购房记录的人共同购房,不可享受首次购房契税1%的优惠政策.
"对两个或两个以上个人共同购买90平方米及以下普通住房,其中一人或多人已有购房记录,该套房的共同购买人均不适用首次购买普通住房的契税优惠政策."国税总局纳税服务司有关负责人称.
2008年11月,中国财政部对个人首次购买90平方米及以下普通住房的,契税税率暂统一下调到1%,以支持居民首次购买普通住房,但当时并没有对个人首次购买普通住房作具体限定.
但为严控房市投机,2010年4月,中国收紧首套房契税优惠政策.财政部下发通知,明确共同购房者中已有购房记录,不可享有首套房契税1%的优惠.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
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路透北京2月21日 - 中国股市沪综指周二续收升，并创近三个月新高。分析师指出，今天大盘高开高走，个股普涨；目前经济回暖令企业盈利预期改善，且近期投资者对货币政策收紧担忧有所缓解，市场整体处于上扬行情中，料后市大盘仍有续升空间。
路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。