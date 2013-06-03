打击逃税令新加坡财富管理公司保得利信誉通面临压力

路透新加坡6月3日 - 对于保得利信誉通(Portcullis TrustNet)集团主席兼创始人张国光(David Chong)来说，这封邮件来得真不是时候。保得利信誉通是亚洲最大的财富顾问公司之一。

该邮件威胁要把张国光的客户所掌握的海外企业与信托公司公之于众，触动了保得利信誉通的敏感神经。在此之际，财富管理产业正面临全球各地监管机构的调查风潮，这些调查直指逃税者。

这份邮件来自一群调查记者，声称要揭露富人如何利用海外税制漏洞来尽量减少纳税，从而加重了全球经济问题。

精明的税务规划与故意钻税制漏洞之间的道德分歧，在全球掀起争论，而这封邮件直触争论核心。批评者认为，故意钻税制漏洞，导致政府损失来自企业与个人的纳税收入。

像其它财富管理中心一样，新加坡也处于监管焦点，张国光表示，记者把保得利信誉通作为坏人揪出来并不公平。

“保得利信誉通出售公司，就像Victorinox销售刀具一样正常，”张国光说。他是一个科班出身的律师，在逾25年的时间里让保得利信誉通不断壮大。“如果因为有人使用Victorinox刀具犯罪而指责Victorinox，那是非常荒谬的，”张国光在新加坡接受采访时表示。

保得利信誉通自称是亚洲最大的独立信托公司集团，为富人提供一站式的财富管理服务。

张国光为保得利信誉通的业务进行辩护，称他相信该公司遵守了各营业地区的一切相关法规。

他说，该公司对于客户进行广泛的尽职调查。据媒体报导，其客户包括菲律宾政治强人马科斯(马可仕)家族的一名成员、泰国一名前部长和目前因内幕交易而坐牢的对冲基金经理。

邮件是由全球性的记者组织--调查性新闻记者国际联盟(ICIJ)在3月发出的。ICIJ称保得利信誉通有7.7万客户。张国光拒绝针对具体客户或客户数量发表评论。

ICIJ称，披露保得利信誉通的客户信息是对境外逃税行为的一次重要揭发。张国光予以驳斥。

“他们在炫耀胜利，但实际上这完全是资料盗窃，”他表示，并形容这是侵犯隐私行为，就像是从英国女王的卧室中盗窃，“一些记者当众挥舞女王的内衣物，高喊‘我拿到了女王的内裤’。”

ICIJ称数据来自泄露，而非窃取。

新加坡在过去10年间成长为亚洲最大的财富管理中心，所管理的资产规模增长三倍，超过了1兆(万亿)美元。多项调查显示到2020年时新加坡料将超过瑞士，升级为全球最大财富管理中心。

为维护新加坡作为一个遵循国际规定的财富管理中心的声誉，新加坡政府准备采取措施，更容易与其他国家共享可能逃税人士的信息，包括英国在内。

新加坡也引进相关规定，强制金融机构指认出他们强烈怀疑似涉嫌骗税的帐户，并在必要时关闭这些帐户。7月1日之后，逃税所得将被视作刑事犯罪。

新加坡的百万富豪占国民比例全球最高，对于要求提高私人银行业务透明度的呼声，新加坡的反应较为积极主动。相对的，例如瑞士是在美国强力施压之下被迫开放，这导致瑞士历史最久的私人银行倒闭，且瑞士其他一些大型机构遭到正式调查。

张国光认为，境外财富管理行业受到的监管经常比有些境内金融监管还好，却被不公平地当成攻击箭靶。

“由于经济时局艰难，目前有一股仇视有钱有势人群的过度歇斯底里，”张国光称，“套用一个税务名案的话，‘无论是贫贱或是富贵，每个人都有合法权利缴纳可能范围内最低的税’。”

但在许多国家经济撙节之际，政府正面临公众不满逃税行为的愤怒情绪日益高涨。宣导提高国际财务透明度的团体组织--税收正义网(Tax Justice Network)在官网上估计，个人把资金持有在海外使政府每年损失的税收达到2,500亿美元。

**“狂暴的命运”**

保得利信誉通成立于2004年，由保得利(Portcullis)与信誉通(TrustNet)合并而成。信誉通是一家库克群岛顾问公司，专门领域是设立境外公司和信托。

一年后，新加坡通过了鼓励信托公司发展的法规，这项立法成为财富管理产业的一大助力。

保得利信誉通的香港办公室里挂着一幅清代的书法作品，上书“三代同堂，五世其昌”，意思是三代人生活在同一屋檐下，五代人以来家业昌盛。

“想要保护家人免受狂暴命运射来的毒箭，这并无卑鄙可言，”Chong说道；他出生在马来西亚，在英国接受教育。

澳洲Griffith University教授Jason Sharman称，新加坡和其他地方的信托公司都在合规的“灰色地带”运营。Jason Sharman教授的研究方向是离岸金融中心、洗钱和避税港。

“他们或许并未违反新加坡法律，但是他们可能让外国客户违反所属国家法律变得容易许多，”他指出。“他们通常会假装视而不见。”

财富管理经理人表示，他们在亚洲的核心客户有合法理由将资金保存在母国之外地区，并且不公开细节，这些理由包括个人安全及防范遭政治动乱影响等。

“对于菲律宾客户来说，隐私很重要，因为他们不想遭到绑架勒赎，”Heritage Trust Group负责人Angelo Venardos指出。“对于印尼人而言，隐私意味着你的财务不会被交给错误的政党。”

知情人士表示，在资料外流后，保得利信誉通接到许多忧心忡忡的客户来电，想要消除他们的记录或将账户转到其他公司。

“显然这对我们业务产生了影响，”张国光称。

他不认为在外泄的数据中有任何非法活动的证据，但也表示几年前合法的事情，现在或许不再合法。

“这个负面新闻一直存在，但希望我们能够适时证明自己没有做任何错事，”他说。“标准不断改变，我们也会跟着改变。”(完)

(编译 张涛/隋芬/朱晓军；审校 蔡美珍)

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