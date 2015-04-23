中国铝材零关税新政将有利于输出过剩电解铝--中金

路透北京4月23日 - 针对中国财政部宣布自5月起调降部分铝材出口关税，中国知名投行中金公司认为，该政策明显有利于中国铝材的出口，将优化国内基本面，并可以部分输出中国过剩的电解铝。

中金报告指出，这一新政因有利于中国出口铝材，从而改变全球铝市场的割裂情况。在此之前由于中国原铝出口关税的影响，使得中国铝供需平衡很难通过出口影响海外地区的供需平衡，而近年西部产能的快速投放又加速国内铝基本面恶化。

中国财政部周四称，5月1日起取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税，并对铝加工材等产品出口实施零税率。根据财政部网站刊登的出口关税调整表显示，调整前的稀土金属税率为25%，涉及取消关税的逾80个商品，调整前的税率分别从5%，10%，15%和25%不等。

以下是中金公司的报告全文内容：

财政部宣布自5月1日起，部分铝材出口关税将进行下降。我们认为这一整政策的改变将显着利于我国铝材的出口，而这将有利于改变全球铝市场的割裂情况，在此之前由于中国原铝出口关税的影响，使得我国铝供需平衡很难通过出口影响海外地区的供需平衡，而近年西部产能的快速投放又加速我国铝基本面恶化。

本次铝材的关税调整主要针对税号7604XXXX系列的铝材，即对04牌号的铝杆，铝棒免出口关税，这两个产品在铝锭基础上大约附加500元/吨即可完成制造，在铝材中算附加值较为低的产品。然而这两个产品在海外享受贸易升水之外还有产品升水，亦即我们认为可以部分输出我国过剩的电解铝。

这一政策的改变将会利于我国电解铝的基本面改善，然而会冲击海外铝的供需结构。我们认为海外铝的溢价将会受到负面影响，其次LME铝价也会受到负面影响，因紧缺会受到中国的出口输出影响。（完）

(整理 李文科; 审校 黄凯)

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