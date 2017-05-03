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中国财经 | 2017年 5月 3日 星期三 12:21 BJT

个人所得税法和房地产税法列入中国今年人大立法预备及研究论证项目

路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。

列入预备及研究论证项目的还包括农村土地承包法，土地管理法，税收征收管理法，耕地占用税法等。而这些也是2016年人大立法计划的预备项目。

“这些立法项目由有关方面抓紧调研和起草工作，视情在2017年或者以后年度安排审议。对有关方面提出的信访、社会治安综合治理、农村金融等方面的立法规划外项目，由有关方面继续研究论证。”人大官网的新闻稿称。

根据人大今年立法计划，有九个继续审议的法律案，已通过的包括红十字会法（修改），民法总则，4月则继续对证券法修改，测绘法修改等。中小企业促进法修改和国家情报法均在6月继续审议。

初次审议的法律案有14个，包括修改反不正当竞争法，标准化法修改等。（完）

欲浏览2017年人大立法计划，点选全国人大网(here)

欲浏览2016年人大立法计划，点选(here)

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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