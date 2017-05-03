个人所得税法和房地产税法列入中国今年人大立法预备及研究论证项目

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
列入预备及研究论证项目的还包括农村土地承包法，土地管理法，税收征收管理法，耕地占用税法等。而这些也是2016年人大立法计划的预备项目。
“这些立法项目由有关方面抓紧调研和起草工作，视情在2017年或者以后年度安排审议。对有关方面提出的信访、社会治安综合治理、农村金融等方面的立法规划外项目，由有关方面继续研究论证。”人大官网的新闻稿称。
根据人大今年立法计划，有九个继续审议的法律案，已通过的包括红十字会法（修改），民法总则，4月则继续对证券法修改，测绘法修改等。中小企业促进法修改和国家情报法均在6月继续审议。
初次审议的法律案有14个，包括修改反不正当竞争法，标准化法修改等。（完）
欲浏览2017年人大立法计划，点选全国人大网(here)
欲浏览2016年人大立法计划，点选(here)
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海5月24日 - 国际物业顾问--高力国际周二稍晚发布报告，2017年一季度中国房地产投资市场交易量同比下降逾两成，但是鉴于中国经济继续成长，投资需求稳定，估计短期内国内的投资市场将会反弹，全年前景向好。