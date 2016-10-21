中国国务院称将健全个税等税收体系 适当加大高收入者税收调节力度

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月21日 - 中国国务院周五发文称，将进一步发挥税收调节收入分配的作用，健全包括个人所得税在内的税收体系，逐步建立综合和分类相结合的个人所得税制度，进一步减轻中等以下收入者税收负担，适当加大对高收入者的税收调节力度。
中国政府网刊登的《国务院关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见》称，要瞄准技能人才、新型职业农民、科技人员等增收潜力大、带动能力强的七大群体，深化收入分配制度改革，在发展中调整收入分配结构，推出差别化收入分配激励政策。
目标是到2020年，城镇就业规模逐步扩大，居民可支配收入占国内生产总值的比重继续提高。居民内部收入差距持续缩小，中等收入者比重上升，城乡居民人均收入比2010年翻一番。
意见指出，要不断培育和扩大中等收入群体，逐步形成合理有序的收入分配格局，带动城乡居民实现总体增收；鼓励新型劳动密集产业发展，引导和支持沿海劳动密集型产业向中西部地区有序转移。
同时，将完善社会保障制度，实施全民参保计划，基本实现法定人员全覆盖；划转部分国有资本充实社保基金，加大国有资本收益补贴社会保障力度，化解社会保险基金缺口等长期风险。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。