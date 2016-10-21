中国国务院称将健全个税等税收体系 适当加大高收入者税收调节力度

路透北京10月21日 - 中国国务院周五发文称，将进一步发挥税收调节收入分配的作用，健全包括个人所得税在内的税收体系，逐步建立综合和分类相结合的个人所得税制度，进一步减轻中等以下收入者税收负担，适当加大对高收入者的税收调节力度。

中国政府网刊登的《国务院关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见》称，要瞄准技能人才、新型职业农民、科技人员等增收潜力大、带动能力强的七大群体，深化收入分配制度改革，在发展中调整收入分配结构，推出差别化收入分配激励政策。

目标是到2020年，城镇就业规模逐步扩大，居民可支配收入占国内生产总值的比重继续提高。居民内部收入差距持续缩小，中等收入者比重上升，城乡居民人均收入比2010年翻一番。

意见指出，要不断培育和扩大中等收入群体，逐步形成合理有序的收入分配格局，带动城乡居民实现总体增收；鼓励新型劳动密集产业发展，引导和支持沿海劳动密集型产业向中西部地区有序转移。

同时，将完善社会保障制度，实施全民参保计划，基本实现法定人员全覆盖；划转部分国有资本充实社保基金，加大国有资本收益补贴社会保障力度，化解社会保险基金缺口等长期风险。（完）

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