国税总局：税款缴库退库规程9月起施行 明确追责办法

路透北京3月29日 -中国国家税务总局近日发布税款缴库退库工作规程，明确税款缴库退库办理的基本方式和程序，明确违规责任追究办法，维护国家财政资金安全。该规程将于9月1日起施行。

周六刊登于国税总局网站的新闻稿称，规程要求税务机关加强与国库、银行等部门间的协作，保持税收征管系统与横向联网电子缴税系统稳定，确保电子缴库退库信息安全、完整和不可篡改，保证电子缴库退库税款准确和安全性。

规程强化了对税务机关办理税款缴库退库的约束，加强税款缴库退库管理，确保税款安全、完整、准确。同时规定了税务人员、扣缴义务人、代征代售人等不同主体的违规责任追究办法。

此外，规程首次明确电子缴库退库方式的法律地位，指出国家将积极推广横向联网电子缴税系统，指明了税款缴退库信息化发展方向。

2000年以来，中国制定20多项税款缴库退库规范性文件，但因岗责设置、业务流程等不够系统，出现职责不清、流程不畅等问题，影响了国家财政资金安全。（完）

(发稿 钟华; 审校 张喜良)

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