国税总局：税款缴库退库规程9月起施行 明确追责办法

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京3月29日 -中国国家税务总局近日发布税款缴库退库工作规程，明确税款缴库退库办理的基本方式和程序，明确违规责任追究办法，维护国家财政资金安全。该规程将于9月1日起施行。
周六刊登于国税总局网站的新闻稿称，规程要求税务机关加强与国库、银行等部门间的协作，保持税收征管系统与横向联网电子缴税系统稳定，确保电子缴库退库信息安全、完整和不可篡改，保证电子缴库退库税款准确和安全性。
规程强化了对税务机关办理税款缴库退库的约束，加强税款缴库退库管理，确保税款安全、完整、准确。同时规定了税务人员、扣缴义务人、代征代售人等不同主体的违规责任追究办法。
此外，规程首次明确电子缴库退库方式的法律地位，指出国家将积极推广横向联网电子缴税系统，指明了税款缴退库信息化发展方向。
2000年以来，中国制定20多项税款缴库退库规范性文件，但因岗责设置、业务流程等不够系统，出现职责不清、流程不畅等问题，影响了国家财政资金安全。（完）
(发稿 钟华; 审校 张喜良)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。