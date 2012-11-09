对富人加税不会扼杀经济增长--美国国会预算局

路透华盛顿11月8日电---美国国会预算局(CBO)周四表示,针对富裕民众而不对较不富裕民众加税,不会对2013年的经济增长有太大伤害,直截了当地介入共和党和民主党对於如何解决所谓"财政悬崖"的争论.

由这个具权威性的跨党派组织所提出的报告,料将加强总统奥巴马对富人加税的要求,这是奥巴马避免财政悬崖全面冲击的办法的一部分;若国会不采取行动,则美国将面临减税措施到期及缩减支出的全面冲击.

共和党人士指称,任何加税行动都将严重冲击美国经济,小型企业及美国就业市场所受冲击尤深.

奥巴马坚守其立场,白宫周四称总统认为其周二胜选,是选民支持他对富人课税看法.

共和党籍的美国众议院议长贝纳(John Boehner)周三提出避免财政悬崖的协商要求,但民主党入主的白宫并未公开作出回应.

由共和党主导的众议院筹款委员会发出声明指出,CBO的报告"证实对所有纳税人加税将会导致企业招聘减少.创造就业的人清楚表示加税将导致经济转弱,且会使得数以百万计的失业美国民众的工作机会减少."

关於国会议员将会考虑用来处理财政悬崖议题的多个选项,CBO的报告列出其相关的经济效应.

CBO称,展延所有的减税措施提振明年美国国内生产总值(GDP)的幅度接近1.5个百分点.

CBO另指出,若减税仅适用於所得在20万美元以下的个人及合并所得在25万美元以下的夫妻,则提振GDP的幅度为1.25个百分点.

CBO在其报告中指出,"CBO预期就算排除所有的财政紧缩,经济增长仍将低於潜在力道,失业率仍将在一段时间内高於往常."(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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