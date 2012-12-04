《热点透视》临时增税或可化解美国财政僵局

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio; 编译 白云
路透华盛顿11月30日电---临时增税或许是化解美国财政僵局的关键.十年前,美国预算盈余催生了短期减税措施.现在何不反其道而行之来削减赤字呢?新税收外加应得权益计划改革,可将美国债务置于更稳妥的道路上.此外,设定措施到期日应有助於共和党议员转变态度.
美国现在逐步走向财政悬崖,将自动生效的增税减支措施会在2013年将美国经济拖入衰退.两大政党协商可选解决方案时仍存在很大分歧.共和党议员周四对总统奥巴马的首份提议嗤之以鼻,该提议包括1.6万亿(兆)美元对富人增税带来的新税收.
既然总统坚持增税,何不来个讨价还价,中途再勉为其难地接受他的税改建议呢?奥巴马提议的税改措施包括查堵税收漏洞和降低减免税款,能带来6,000亿美元收入.到时候,共和党可能会同意增税,不过只能是暂时增税.由於立刻增税可能威胁经济复苏,因此可以推迟到2015年再增税,并持续八年时间.届时磨刀不误砍柴工,在进行其它改革的同时,到2023年再将税率永久性调回至当前水准.
据Breakingviews基於国会预算办公室预估的测算,奥巴马希望通过对富人增税带来的9,600亿美元收入中,仍可实现其中的8,250亿美元.另外,如果对所有人的税率都在两年後再调升,那之後八年会产生4.7万亿美元巨额税收.不管采取哪种增税办法,短期措施应能满足共和党人两方面的诉求:首先他们两年内不用担心增税会损害富裕雇主的利益;其次税率在长期内保持较低水准有保证.
实施这项计划的同时,必须还要拿出平衡预算修正案,并认真改革应得权益计划.据医疗保险和医疗补助服务中心称,如果不采取行动,2080年单医疗保险(Medicare)成本相当於美国GDP的比例就会从2011年的3.7%升至10%.作为综合提议的内容之一,临时增税将大幅降低政府赤字,整个国家则可免遭坠落财政悬崖的劫难.
背景资料:
--美国国会议员领袖与财长盖特纳11月29日举行会议,讨论白宫就财政磋商提出的首份提议.
--奥巴马的提议与其2012年2月预算案类似.当时的预算案遭众议院全票否决,参议院也以99-0的票数否决.奥巴马的提议建议在未来10年增税1.6万亿美元.其中6,000亿美元来自税改,包括查堵税收漏洞和降低减免税款.另外的9,600亿美元来自停止对富人的减税措施,上调富人的所得税率、股息和资本利得税以及房产税.
--奥巴马提出的计划还建议在2013年推出5,000亿美元新刺激措施.延後去年出台的扣押减支措施中的1万亿美元,并以其它未指明来源的减支方案取代之.奥巴马的计划拟将医保成本降低3,000亿美元,主要途径是减少对医保提供方的缴款.
--共和党议员倾向更积极地改革应得权益计划.尽管他们对通过税改增加税收持开放态度,但仍不愿意上调税率.众院议长贝纳表示,他对白宫的提议"感到失望".(完)
--译文审校 隋芬 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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