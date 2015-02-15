中国打车软件公司滴滴和快的周六宣布合并。据知情人士透露，合并后的公司估值将在60亿美元左右。持股结构目前还不明朗。双方表示，合并后业务将继续平行发展，并将保留各自的品牌和业务独立性。阿里巴巴发言人周六称，阿里巴巴支持此次合并。路透