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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 15日 星期日 09:56 BJT

滴滴和快的宣布合并

中国打车软件公司滴滴和快的周六宣布合并。据知情人士透露，合并后的公司估值将在60亿美元左右。持股结构目前还不明朗。双方表示，合并后业务将继续平行发展，并将保留各自的品牌和业务独立性。阿里巴巴发言人周六称，阿里巴巴支持此次合并。路透

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