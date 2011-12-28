《人物》称泰勒·洛特的同性恋封面"肯定为假"

路透洛杉矶12月27日电---《人物》(People)杂志周二表示，一张明显将《暮光之城》演员泰勒·洛特(Taylor Lautner)刻画为同性恋的杂志封面"百分百是假的"。

《人物》杂志发言人Julie Farin表示："那张备受质疑的封面肯定是假的。"

《人物》杂志这张署期2012年1月7日的假封面近期在网上流传。这张封面上印有19岁男星泰勒·洛特的人物照，并配有文字说明："厌倦了流言蜚语，《暮光之城》男星决定公开自己的同性恋取向。"

这张假封面在众多社交网站中流传，就连Def Jam公司的联合创始人之一拉塞尔·西蒙斯(Russell Simmons)也被这个恶作剧所骗，向泰勒·洛特的勇气表示敬意。

发觉自己受骗後，西蒙斯在周一的微博中写道："人们竟然拿一个人的性取向开玩笑，太令人失望了。"

洛特的发言人未就置评要求作出回应。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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