结核病直追艾滋病，成为传染病死亡的一个主要病因--WHO

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
(本文由路透中文网编译提供)
路透芝加哥10月28日 - 世界卫生组织（WHO）在周三发布的报告中称，结核病感染首次逼近艾滋病，成为传染病死亡的一个主要病因。
报告指出，2014年110万人死于结核病，同期120万人死于艾滋病，其中40万人同时感染了艾滋病和结核病。
世界卫生组织全球结核病问题项目负责人Mario Raviglione博士称，报告反映出过去10年里艾滋病治疗取得的巨大进展，很多患者得以生存。报告也反映出两种疾病资金投入的差异。
Raviglione在接受电话采访时表示，“好消息是，2000年以来，结核病治疗挽救了约4,300万人的生命，”但是考虑到大多数结核病可以成功治愈，因此死亡率仍“高得不可接受”。
报告涵盖来自205个国家和地区的数据，涉及结核病的所有方面，包括抗药形式、研发和资金投入。
报告指出，2014年世界卫生组织收到600万例新结核病病例的报告，低于去年全球960万人感染结核病的预估。
预计2014年有48万例耐多药结核病病例，其中只有四分之一的患者被诊断出来。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)