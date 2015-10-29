结核病直追艾滋病，成为传染病死亡的一个主要病因--WHO

(本文由路透中文网编译提供)

路透芝加哥10月28日 - 世界卫生组织（WHO）在周三发布的报告中称，结核病感染首次逼近艾滋病，成为传染病死亡的一个主要病因。

报告指出，2014年110万人死于结核病，同期120万人死于艾滋病，其中40万人同时感染了艾滋病和结核病。

世界卫生组织全球结核病问题项目负责人Mario Raviglione博士称，报告反映出过去10年里艾滋病治疗取得的巨大进展，很多患者得以生存。报告也反映出两种疾病资金投入的差异。

Raviglione在接受电话采访时表示，“好消息是，2000年以来，结核病治疗挽救了约4,300万人的生命，”但是考虑到大多数结核病可以成功治愈，因此死亡率仍“高得不可接受”。

报告涵盖来自205个国家和地区的数据，涉及结核病的所有方面，包括抗药形式、研发和资金投入。

报告指出，2014年世界卫生组织收到600万例新结核病病例的报告，低于去年全球960万人感染结核病的预估。