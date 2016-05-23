独家：论坛报业将拒绝Gannett的8.64亿美元收购提议--消息

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透5月22日 - 据熟悉情况的消息人士周日称，论坛报业(Tribune Publishing) TBUP.N已决定拒绝美国出版公司Gannett (GCI.N)最近提出的8.64亿美元收购提议，但会同意与Gannett共享机密信息。
消息人士说，虽然论坛报业认为Gannett提出的每股15美元的现金收购提议过低，但该公司会根据一项保密协议向Gannett提供部分机密企业信息。
但消息人士提醒称，目前还不能肯定Gannett是否会借这个机会讨论提高报价。上述消息人士要求匿名，因为磋商仍属保密。
未能立即联系到论坛报业和Gannett的发言人就此置评。(完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。