独家：论坛报业将拒绝Gannett的8.64亿美元收购提议--消息

路透5月22日 - 据熟悉情况的消息人士周日称，论坛报业(Tribune Publishing) TBUP.N已决定拒绝美国出版公司Gannett (GCI.N)最近提出的8.64亿美元收购提议，但会同意与Gannett共享机密信息。

消息人士说，虽然论坛报业认为Gannett提出的每股15美元的现金收购提议过低，但该公司会根据一项保密协议向Gannett提供部分机密企业信息。

但消息人士提醒称，目前还不能肯定Gannett是否会借这个机会讨论提高报价。上述消息人士要求匿名，因为磋商仍属保密。

未能立即联系到论坛报业和Gannett的发言人就此置评。(完)