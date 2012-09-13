泰国TCC欲以72亿美元收购星狮集团

路透新加坡9月13日电---与泰国亿万富翁苏旭明有关的一家集团提出以72亿美元现金收购星狮集团(F&N)(FRNM.SI).而两周後星狮的关键股东将就荷兰啤酒商HeinekenHEIN.SI对星狮啤酒业务的收购要约进行投票表决.

此前据新加坡交易所的文件显示,泰国酿酒(TBEV.SI)和TCC Assets对星狮集团的持股比例增至30.36%.TCC Assets是苏旭明麾下的一家公司.

根据新加坡法律,如果竞购方的持股比例超过30%,将必须对目标企业的所有股份提出收购要约.

"我们相信这份要约对星狮股东来说,是个实现他们投资价值,并得以从星狮全身而退的机会,"苏旭明周四在声明中称.他是泰国酿酒的总裁兼首席执行官.

TCC Assets提出以每股8.88坡元购买星狮的余下股权,与泰国酿酒7月中旬从新加坡华侨银行(OCBC.SI)购得22%星狮股权的价格一致,较星狮最新股价高约4.3%.

TCC的收购要约令Heineken欲以63亿美元收购亚太酿酒(APB)APBB.SI的计划变得复杂,星狮持有APB 40%股权.星狮股东将在9月28日就APB股权出售事宜进行表决.

泰国酿酒未在声明中谈及Heineken对APB的收购要约,也没有就其将在股东会议上持怎样的立场表态.泰国酿酒目前持有星狮29%的股权.

此前泰国酿酒通过一笔过桥贷款融资完成对星狮股权的收购,其表示将不会再靠获得更多债务融资推进收购.

担任TCC Assets顾问的星展银行(DBSM.SI)和大华银行(UOBH.SI)在文件中称,TCC有足够的资金来源进行收购.摩根士丹利亦是TCC的并购顾问.(完)

--编译 白云;审校 王兴亚

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。