Thomas Cook与Club Med在复星国际支持下加强合作

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦7月21日 - 英国旅游业者Thomas Cook(TCG.L)与法国的Club Méditerranée表示，将共享飞至诸多地点的航班，这是由两家公司共同股东--中国复星国际(0656.HK)所支持之新计划的一部份。
Thomas Cook与Club Med周二推出一项为期三年的欧洲策略合作计划，其中包括透过Thomas Cook的渠道销售Club Med的假期行程，从而促成两者在航班上的合作。
计划推出之前，两家公司的所有权在近期有所改变。
复星国际今年稍早完成收购Club Med，之后于3月买下Thomas Cook的5%股权，复星表示这项交易促成两家公司更多的合作。
两家公司表示，目标是在2018年之前利用Thomas Cook的渠道销售Club Med假期行程，达成1亿欧元的营收，较目前销售水平跳升60%之多。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。