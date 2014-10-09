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中国财经 | 2014年 10月 10日 星期五 07:27 BJT

TCL集团与思科建立合资公司 投资商用云服务

路透北京10月9日 - TCL周四向证交所提交的公告显示，美国思科(CSCO.O)将与中国TCL集团(000100.SZ)建立8,000万美元合资公司，投资商用云服务平台。

公告显示，思科将向新公司投资1,600万美元，持有20%股份。TCL将投资6,400万美元，持有剩下的80%股份。新公司尚未命名，正在注册。这些投资将分三个阶段进行，每个阶段都需要双方同意。公告没有给出投资时间框架。

新公司拟通过搭建位于中国的数据中心，推出基于云端的视频通讯和协同办公系统，向中国地区的中小企业和行业用户提供具有优质互动体验的多方视频会议、数据实时交付、远程协作等商用云服务及相关终端产品。

TCL称，基于市场需求和公司发展，新公司规模可能或扩大。TCL将通过一海外控股子公司提名四位董事，思科将提名一位。这一关联公司将负责决定核心管理层。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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