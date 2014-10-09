TCL集团与思科建立合资公司 投资商用云服务

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京10月9日 - TCL周四向证交所提交的公告显示，美国思科(CSCO.O)将与中国TCL集团(000100.SZ)建立8,000万美元合资公司，投资商用云服务平台。
公告显示，思科将向新公司投资1,600万美元，持有20%股份。TCL将投资6,400万美元，持有剩下的80%股份。新公司尚未命名，正在注册。这些投资将分三个阶段进行，每个阶段都需要双方同意。公告没有给出投资时间框架。
新公司拟通过搭建位于中国的数据中心，推出基于云端的视频通讯和协同办公系统，向中国地区的中小企业和行业用户提供具有优质互动体验的多方视频会议、数据实时交付、远程协作等商用云服务及相关终端产品。
TCL称，基于市场需求和公司发展，新公司规模可能或扩大。TCL将通过一海外控股子公司提名四位董事，思科将提名一位。这一关联公司将负责决定核心管理层。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。