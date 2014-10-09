TCL集团与思科建立合资公司 投资商用云服务

路透北京10月9日 - TCL周四向证交所提交的公告显示，美国思科(CSCO.O)将与中国TCL集团(000100.SZ)建立8,000万美元合资公司，投资商用云服务平台。

新公司拟通过搭建位于中国的数据中心，推出基于云端的视频通讯和协同办公系统，向中国地区的中小企业和行业用户提供具有优质互动体验的多方视频会议、数据实时交付、远程协作等商用云服务及相关终端产品。