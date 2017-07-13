TCL集团拟增持子公司华星光电10%股权至85.7% 斥资40.34亿元

路透上海7月13日 - 中国大型家电企业--TCL集团(000100.SZ)周四公告称，拟通过定向增发股份方式增持旗下子公司华星光电10.04%的股权，交易价格为40.34亿元人民币，交易完成后公司在华星光电的持股比例将升至85.71%。

公告显示，TCL集团拟通过发行股份的方式购买长江汉翼、星宇有限、林周星澜、林周星涌、林周星源、林周星涟合计持有的华星光电10.04%股权。本次发行股份数量合计约为13.01亿股，价格为3.10元/股。

TCL集团表示，由于本次交易为收购子公司少数股权，交易完成后对上市公司总资产、总负债不会产生实质性影响，但会增强归属于母公司所有者权益和归属于母公司所有者净利润，基本每股收益也会有所提高，从而增强上市公司的盈利能力。

华星光电是TCL集团旗下负责液晶面板生产的企业，TCL集团此前拥有华星光电75.67%股权。据华星光电网站，其目前注册资本183.42亿元，拥有两条8.5代面板线和一条6代面板线，并在建一条柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线，计划2019年投产；以及计划于明年底投产，与三星(005930.KS)合建的的第11代TFT-LCD及AMOLED显示面板线。

去年8月，TCL集团曾计划与深纺织(000045.SZ)(200045.SZ)合作，由后者收购包括华星光电在内的TCL集团半导体业务。不过因国内证券市场环境及政策发生变化，推进重组实施条件尚不成熟，双方去年12月宣布终止了该项重组计划。

TCL集团自4月21日起持续停牌，筹划重大事项，停牌前收报3.51元（分红派息前）。（完）