TCL集团战略转型互联网 力争五年内市值增三倍--报载

路透上海2月26日 -据中国证券报周三报导，国内大型家电生产商TCL集团(000100.SZ)计划向互联网战略转型，并提出未来五年系列发展目标，例如将服务收入占比提高到一半；公司市值力争达到1,000亿元人民币，约为目前的四倍。

目前TCL集团营收基本来自家电和手机的生产和销售，公司市值约230亿元。公司发展目标还包括：在未来五年内实现成为“全球智能终端主流厂商，智能电视、智能手机全球前三”的目标；拥有“1亿家庭用户和1亿移动用户”。

报导指出，TCL集团认为，传统家电企业的商业模式遭遇瓶颈，价格战激烈、产品同质化。为实现上述目标，TCL集团最新提出了基于互联网的“双+战略”，即“智能+互联网”与“产品+服务”。

“互联网转型重点在于紧紧抓住用户体验和需求，掌控入口和拥有用户。”TCL集团董事长李东生指出，公司将彻底摒弃传统，以互联网思维全面构建TCL集团的转型和新商业模式，力争5年内再造一个TCL。

他介绍，一方面TCL将针对每年国内、国际5,000万以上的新增客户端销量，采取一系列创新方式将其转化为互联网信息消费的黏性粉丝，力争五年内实现1亿家庭和1亿活跃移动用户会员，直接影响全球人口的10%-15%的人群目标。

与此同时，以用户为中心，针对需求，TCL集团未来将重点开发多样化的用户入口，包括硬件、软件、服务以及内容，突出互动，建立用户大数据系统分析客户需求，增强用户真实黏性。

TCL集团周二发布2013年报，去年公司实现营业收入853.24亿元，净利润28.85亿元。公司股价周二收报2.65元，过去一个月累计上涨13.7%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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