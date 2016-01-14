TCL多媒体将与乐视网在互联网 产品开发及供应链方面展开合作

路透香港1月14日 - 中国电视机生产商--TCL多媒体(1070.HK)宣布，将与乐视网(300104.SZ)在互联网业务运营、新产品开发及供应链方面等进行合作，并积极探讨如何实现跨产业链垂直整合下，增量的用户的价值。

TCL多媒体的声明称，基于互补资源和能力，公司与乐视网成立了联合工作小组落实具体合作方案及业务细节。其中在互联网业务运营合作方面，双方正制定开关机广告的联合运营深度合作模式，TCL多媒体打算在搭载＂TV+智能电视平台＂的活跃终端中发展试点，并在未来三至六个月完成技术升级及落实服务模式，料未来双方智能电视终端的广告收益及每用户平均收入可望得到显着提升。

目前TCL多媒体拥有约1,200万智能电视用户，而乐视网则拥有超过400万的高端付费智能电视用户。

在新产品联合开发方面，TCL多媒体将与乐视网联合开发55寸及65寸的曲面电视新产品，以扩大公司在该产品的竞争优势。

此外，乐视网打算加大55寸及43寸等关键产品由TCL多媒体供货的比例，预计由今年第二季度开始，订单量会有显着提升。

TCL多媒体上月宣布乐视网旗下非全资附属公司乐视致新电子科技（天津）有限公司计划按每股6.5港元认购公司3.4885亿股新股。公司并将于今天举行股东特别大会，寻求股东批准这次增发。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)