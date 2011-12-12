TCL集团或考虑在非洲设生产基地--董事长

路透北京12月12日电---中国大型家电企业--TCL集团股份有限公司(000100.SZ)董事长李东生称,公司下一步或考虑在非洲设立生产基地,并对明年的新兴市场业务增长保持乐观预期.

他在上周六的中国企业领袖年会间隙对记者并表示,由於欧美市场的电子消费产品生产基地已经大部分向新兴国家转移,这两个发达地区留给中国同类企业的并购投资机会已经不多.

"下一步我们也许考虑在非洲设立生产基地,南非或者北非(都可能)."李东生称.该公司目前在南美和东南亚均已经设立工厂.

得益於新兴市场贡献,TCL今年前九个月的海外业务增长近12%.李东生预计,受欧美经济不景气及较高失业率环境影响,明年欧美市场的销售前景不会很乐观.

TCL集团财报显示,今年前九个月实现营业总收入438.84亿元人民币,同比增长21.2%;净利润8.26亿元,同比增长322.5%.

该股周一早盘持平於1.96元,过去一个月累计下跌近10%.(完)

--发稿 苏丹; 审校 张喜良

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