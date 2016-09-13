TCL集团与三星等在深圳建设第11代面板线 总投资465亿元

路透上海9月13日 - 中国家电大厂--TCL集团(000100.SZ)周一晚间公告称，控股子公司深圳华星光电技术公司拟与三星显示株式会社和深圳重大产业发展一期基金共同在深圳建设第11代面板线项目，总投资465亿元人民币。

公告显示，第11代面板线项目注册资本215亿元，华星光电出资114亿元，占53.02%股权，三星显示出资21亿元，占9.767%，深圳重大产业基金出资80亿元。除三星外，其余两方股东将分批投入注资资本。三星方面出资主要为了获得超大型液晶显板（LCD）相关产品稳定的产能。

三星显示是韩国三星电子(005930.KS)旗下生产面板的子公司。三星显示同时签约将其持有的华星光电8.1780%股权（对应出资额15亿元）转让给湖北省长江合志汉翼股权投资基金，作价21亿元，三星显示从而退出以8.5代面板线为主的华星光电。持有华星光电75.67%股权的TCL集团放弃行使优先购买权。

第11代线项目计划于今年底开始桩基放工，2019年7月正式量产。在项目投产满三年且最晚不迟于2022年底，深圳重大产业基金可以要求华星光电收购其所持的项目公司全部股权。

TCL集团称，公司自2010年开始投资半导体显示产业，并在电视面板业务领域建立了业内领先的竞争力，但在65寸等超大尺寸液晶面板上尚未有产能布局。近年来，液晶电视一直向着更大尺寸、更高分辨率方向发展，65寸以上产品的需求增速较快。11代线项目建成后，公司在大尺寸液晶电视面板上的产品组合将更加丰富。

11代面板线是全球世代最高、单体投资额最大的液晶面板项目，11代线对于65寸以上的大尺寸面板,具有更高的切割效率。国内另一面板大厂京东方(000725.SZ)去年底已在合肥开工兴建10.5代面板厂。（完）