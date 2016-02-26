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中国财经 | 2016年 2月 26日 星期五 09:12 BJT

广新控股举牌TCL集团 斥资22亿元购入5%股份并拟继续增持

路透上海2月26日 - 中国大型家用电器企业TCL集团(000100.SZ)相关公告显示，截止周四，广东省广新控股集团有限公司耗资约22.4亿元人民币，逆势购入TCL集团5.008%股份，达到举牌线。广新控股未来12个月内拟继续增持。

公告显示，广新控股1月初以来陆续在二级市场购入TCL集团股份，共买入6亿1,169.06万股， 交易均价为3.66元。而这期间，A股市场走势相当疲弱，沪综指.SSEC累计跌幅达17%。

据TCL集团去年三季报，其持股5%以上的股东仅两家，第一大股东惠州投资公司持股7.19%；公司董事长李东生持股5.22%，为第二大股东。

广新控股是广东省政府旗下国有独资公司，前身为广东外贸集团，经营范围包括股权管理、资本营运及管理、组织企业资产重组和优化配置等，发展目标是创建创新型资本投资控股企业集团。

广新控股旗下已有星湖科技(600866.SS)、佛塑科技(000973.SZ)、省广股份(002400.SZ)三家A股上市公司，并参股生益科技(600183.SS)。

TCL集团周四收报3.68元，过去一个月该股累计微涨1.1%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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