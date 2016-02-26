广新控股举牌TCL集团 斥资22亿元购入5%股份并拟继续增持

公告显示，广新控股1月初以来陆续在二级市场购入TCL集团股份，共买入6亿1,169.06万股， 交易均价为3.66元。而这期间，A股市场走势相当疲弱，沪综指.SSEC累计跌幅达17%。

据TCL集团去年三季报，其持股5%以上的股东仅两家，第一大股东惠州投资公司持股7.19%；公司董事长李东生持股5.22%，为第二大股东。