TCL集团拟斥资近8亿元回购股份 逾10家上市公司获得增持

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月2日 - 在中国A股市场近期大幅下跌之后，上市公司展开“自救”，中国家电大厂TCL集团(000100.SZ)宣布其股份回购计划，而逾10家上市公司周三晚间宣布其股东、管理层或实际控制人近日增持上市公司股份。
TCL集团指出，公司已制定2015年至2017年的股份回购计划长效机制，同时拟定首期回购股份预案，公司拟以不超过10.05元人民币价格回购股份，该价格为公司前三十个交易日股票的平均收盘价6.7元的150%。
公司首期回购股份资金总额的上限为公司2014年度归属于上市公司股东的净利润的25%，即首期回购股份资金上限为7.95亿元。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
另外，罗顿发展(600209.SS)、长园集团(600525.SS)、金螳螂(002081.SZ)、腾邦国际(300178.SZ)等12家公司刊登提示性公告，其大股东或实际控制人、或公司管理层近日在二级市场增持公司股份。（完）
(发稿 林琦；审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。