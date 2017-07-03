TCL集团旗下子公司获腾讯4.5亿元战略投资 加快互联网业务发展

路透上海7月3日 - 中国大型家电企业--TCL集团(000100.SZ)周一早间公告称，子公司深圳市雷鸟科技有限公司以增资扩股的方式引入战略投资者腾讯(0700.HK) ，后者以4.5亿元人民币认购雷鸟科技新增注册资本2,027万元，获得本次增资后雷鸟科技16.67%的股权。

公告显示，公司之子公司TCL多媒体的全资子公司FFalcon Techology Holding Limited也同步向雷鸟科技进行增资，以0.3亿元人民币认购雷鸟科技新增注册资本135万元，获得本次增资后雷鸟科技1.11%的股权。

本次增资完成后，雷鸟科技的注册资本由100,000,000元增加至121,621,622元，腾讯持有雷鸟科技的股权比例为16.67%，FFalcon持有的雷鸟科技股权比例将由54.05%减少至45.55%。因此，本次增资完成后，雷鸟科技将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围内，但FFalcon仍为雷鸟科技的单一最大股东。

根据公告，雷鸟科技是由FFalcon、深圳市前海芬德投资有限公司和员工共同投资设立的公司，主要从事“雷鸟”或其未来新开发品牌智能电视的设计、生产、制造和销售，并负责TCL多媒体及其控股子公司在中国地区的全部智能电视终端平台运营。目前公司智能电视平台累计激活用户达2,000万。

TCL集团称，公司正大力推进“智能+互联网”及构建“产品+服务”商业模式的“双+”战略转型。通过雷鸟科技运营的TV+智能电视平台是其中一个重要部分。截至去年底，公司TV+智能网络电视平台的累计激活用户为1,729万，日均活跃用户数747万，全年实现服务业务收入7,229万元。

目前TV+智能电视平台的可运营终端及活跃用户数快速增长，基于付费内容分成、业务流量分成、服务广告分成及有偿增值服务的商业模式也在快速推进。

TCL集团并称，本次合作，不仅为雷鸟科技业务发展提供资金支持，公司和腾讯也将在内容共享、产品创新、市场推广、会员运营等方面开展战略合作，实现双方资源优势互补和协同。双方将建立联合运营团队，为用户提供更优质的体验与服务，提升公司互联网电视平台商业运营价值。通过此次与腾讯深度合作，公司将进一步把握家庭娱乐入口，完善客厅经济生态布局，加速新业务模式的推广，推动公司家庭互联网业务收入快速增长。

TCL集团上周五收报3.51元，过去一个月累计下跌0.847%。（完）