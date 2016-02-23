TCL集团和紫光集团拟组100亿元并购基金 投向TMT及互联网等

路透北京2月23日 - 中国大型家电企业--TCL集团(000100.SZ)周一晚公告称，公司与紫光集团拟共同打造一支目标规模为100亿元人民币的产业并购基金，以助公司全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”的商业模式。

TCL集团刊登在深交所网站的公告并显示，该基金首期募集金额为18.02亿元，TCL全资子公司TCL创投与紫光集团之全资子公司紫光清彩各认缴出资9亿元，西藏东伟基金管理中心出资200万元。

该基金将重点投资于紫光集团和TCL集团产业上下游及相关产业、TMT（科技、媒体与通讯）、工业4.0、中国制造2025及互联网+等行业的直接投资、并购等。基金存续期为10年，自基金注册成立之日起算，前六年为投资期，后四年为退出期，为确保基金投资项目的顺利退出和有序清算，必要时可延期一年。

“产业并购基金自身并不涉及经营具体业务，主要是以股权投资为主。公司参与投资设立产业并购基金的主要目的也是通过专业管理和市场化运作，在获取财务收益的同时，也期望通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长。”TCL集团称。

TCL集团之前发布的2015年度业绩快报显示，预计去年归属于上市公司股东的净利润同比下降17%-23%；基本每股收益约0.21-0.23元，上年同期为0.35元。

公司股价周一收报4.12元，过去一个月累计上涨了15.41%。（完）