TCL集团旗下子公司增持华显光电股份 但无意私有化

路透上海5月2日 - 中国大型家电企业--TCL集团(000100.SZ)周二午间公告称，控股子公司深圳市华星光电技术公司透过全资子公司HIGH VALUE VENTURES LIMITED，协议收购华显光电(0334.HK)的53.81%股权，触及要约收购。不过TCL集团和华星光电均无意将这间香港上市公司私有化。

公告显示，HIGH VALUE以每股0.9港元收购华显光电约10.936亿股股份，其中包括TCL集团间接持有的华显光电37.31%股份，以及10位个人股东通过各自BVI公司持有的共计华显光电16.5%股权，总对价约9.84亿港元。

根据香港相关规定，HIGH VALUE需提出无条件强制性全面现金要约收购以及注销所有未行使购股权，将按每股0.9港元提出股份要约，并按每份0.16港元注销未行使购股权。假设所有未行使购股权及股份要约获全面接纳，本次交易的最高金额合计约为17.25亿港元（含上述9.84亿港元的股份收购价）。

TCL集团称，本次交易属于公司内部重组，不涉及关联交易。本次重组完成后，华星光电将成为华显光电的控股股东，TCL集团仍是华显光电的最终控股股东。

TCL集团称，华星光电将充分发挥其客户优势与生产技术优势，推动与华显光电显示模组技术的一体化整合，促进双方在生产制造、供应链、产品结构、客户结构及售后服务方面的深度协同，并将共同拓展国内外市场，推动双方市场份额的进一步提升。

华星光电是TCL集团旗下负责液晶面板生产的企业，TCL集团拥有华星光电75.67%股权。据华星光电网站，其目前注册资本183.42亿元人民币，拥有两条8.5代面板线和一条6代面板线，并在建一条柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线，计划2019年投产；以及计划于明年底投产，与三星(005930.KS)合建的的第11代TFT-LCD及AMOLED显示面板线。

去年8月，TCL集团曾计划与深纺织(000045.SZ)(200045.SZ)合作，由后者收购包括华星光电在内的TCL集团半导体业务。不过因国内证券市场环境及政策发生变化，推进重组实施条件尚不成熟，双方去年12月宣布终止了该项重组计划。

TCL集团自4月21日起持续停牌，筹划重大事项，停牌前收报3.51元。华显光电尾盘收报1.22港元，跌8.96%。（完）