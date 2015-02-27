中国工信部向中国电信和联通发放LTE FDD(4G)牌照

路透北京2月27日 - 中国工信部周五宣布，向中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTE FDD）”经营许可。

工信部网站新闻稿显示，工信部相关负责人称，将进一步推动三家运营企业开展共建共享的相关工作，鼓励和引导相关企业通过租建结合的方式组建4G网络，避免重复建设和资源浪费。

该负责人并表示，LTE FDD牌照的发放会进一步释放中国电信市场的活力，拉动4G相关领域投资增长。中国电信、中国联通将加大4G融合网络建设力度,为消费者提供更多选择。

该负责人指出，运营企业的网络基础、频率资源和产业支撑能力等条件是决定企业选择4G发展路径的关键因素。中国电信、中国联通在3G网络为FDD制式，采取LTE混合组网模式，可有效利用其现有网络资源，充分发挥TDD频率资源的使用效率。

该负责人认为，TD-LTE和LTE FDD相互融合并共同发展已成为未来全球移动通信产业的趋势，国内移动通信产业目前已实现全面发展，国内企业纷纷采用TDD/FDD共平台研发制造，在TD-LTE和LTE FDD领域均具有较强的竞争力。

中国工信部2013年底向三大运营商发放TD-LTE的4G牌照。中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司旗下分别有上市公司中国移动(0941.HK)、中国电信(0728.HK)和中国联通(0762.HK)。(完)

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