和黄拟购02成英国移动通讯老大 交易涉资逾百亿英镑

路透香港1月23日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔0013.HK周五确认，与西班牙电信(TEF.MC)进行独家洽商，向后者收购英国电讯营运商O2 UK；倘若收购最终落实，整项交易规模将高达102.5亿英镑，而和黄将会成为英国最大的电讯营运商。

和黄在港股早盘收市后宣布正洽购O2 UK，意向价为现金92.5亿英镑，预期洽商将进行数星期。除上述现金代价须于交易完成时支付外，公司并须在Hutchison 3G UK与O2 UK的合并业务累积现金流达到协定水平后，再额外支付总额最高10亿英镑的递延利润分成。

这宗交易须待有关O2 UK的尽职审查达满意水平、条款达成协议及签署最终协议，以及获得所有必要的企业及监管机构批准，方可作实。

和黄财务董事陆法兰(Frank Sixt)对记者表示，集团有理由相信该交易将获得欧洲监管部门的批准。

此次收购亦将是和黄重组其欧洲电讯业务举措中最大规模的收购之一。根据汤森路透数据，收购O2 UK的交易规模，将会超过和黄2011年收购英国从事食水供应、污水及废水处理业务的Northumbrian Water Group plc的75亿美元规模。

＂这宗交易显示和黄持续在欧洲物色未来增长。＂丰盛金融资产管理董事黄国英表示。

**一周内三项收购**

目前英国的电讯市场由四家移动网络运营商，和四家固话和宽带服务商所掌控。而和黄旗下3英国是四家移动网络商中用户数最少的。但若成功收购排名第二的O2 UK，和黄将摇身一变成为当地最大移动网络商，势必令当地电讯业竞争格局带来改变。

和黄与控股股东长江实业(0001.HK)本月初宣布将进行大规模内部重组，将两家公司的资产重新划分成为地产与非地产（包括电信、港口和基建等）后，连同今天公布的收购O2 UK计划，系内于本周内先后宣布了三项收购大计，包括和黄旗下长江基建(1038.HK)联手长实，收购英国铁路车辆租赁公司Eversholt Rail Group，以及零售旗舰--屈臣氏集团收购荷兰连锁药房DIRX的保健美容零售网络。

陆法兰表示，和黄正在与私募股权投资公司等进行磋商，目的是在其计划收购O2 UK交易中将释出少数股权，且股权不会超过30%。此外，收购金额将由60亿英镑银行贷款支应。

去年12月，英国电讯 (BT.L)开始与英国移动运营商EE的所有者进行排他性谈判，可能以125亿英镑(196亿美元)的价格收购EE，从而在移动及固话宽带领域独占鳌头。

业务覆盖英国、意大利、瑞典、丹麦、奥地利及爱尔兰的欧洲3集团于截至2014年6月的六个月，整体营收为310亿港元(合40亿美元)，较上年同期增长3%。同期内其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)增长15%，至65亿港元。

**欧洲业务**

和黄于1983年涉足移动电讯产业，公司于1999年出售Orange予德国Mannesmann，套现1,130亿港元，成为一时佳话。翌年公司以近44亿英镑投得英国最大频宽的＂A＂级3G牌照，使其成功由2G转战3G，往后通过＂3＂这品牌在欧洲大举发展电讯业务，但庞大投资拖累和黄业绩，苦战多年，3G业务于2010年度开始见起色，3集团首次录得正数EBIT（除息税前盈利）。

业务分布在全球52个国家的和黄，正在加速在欧洲的整合，分析师认为未来将产出更多购并案。和黄对爱尔兰的投资未来三年内料将达到20亿欧元(合22.7亿美元)。

去年，和黄完成收购西班牙电信旗下爱尔兰业务的交易，以期提高市场份额，但仍落后于此间市场的领头羊--沃达丰(VOD.L)。

亚洲方面，和黄在印尼、越南和斯里兰卡设有移动业务。

2013年，和黄与Telecom Italia (TLIT.MI)接洽，讨论以持有后者近30%股权的方式合并双方的移动业务。但提议遭到Telecom Italia主要股东的反对。

之后，和黄试图将旗下意大利子公司Three Italia与俄罗斯电信集团Vimpelcom VIP.O旗下子公司Wind合并，但谈判因公司治理等问题而陷入停滞。

相比O2，英国电讯更加青睐EE。O2旗下用户人数约达2,200万人，是英国第二大移动运营商，于2006年初被西班牙电信纳入囊中。

和黄拥有的3 UK是英国一家规模很小的运营商。消息人士此前曾向路透表示，和黄一直在摩拳擦掌，想要购并未被英国电讯收购的另一家电信业者。

分析师表示，沃达丰、Liberty Global (LBTYA.O)、Sky (SKYB.L)和TalkTalk (TALK.L)等其它竞争对手，可能不得不检视自己的策略，并考虑可能采取的行动。

西班牙电信曾在11月表示英国市场是该公司的重要市场之一，但公司已经把削减庞大债务及维持高股息置于更加优先的位置。此外，该公司还需要为可能在巴西进行的收购交易筹备新资金。(完)

(发稿 张荻/于春红/许娜/梁慧仪；审校 龚芳/艾茂林/曾祥进)

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