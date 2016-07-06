日本TDK计划扩大汽车业务 降低对智能手机业务依赖--社长

路透东京7月6日 - 日本电子器件生产商TDK Corp (6762.T)新任社长石黑成直(Shigenao Ishiguro)周三称，公司致力于提升汽车产品销售，将智能手机相关业务在营收中的比重从40%降至30%。

“我们希望加大汽车业务的比重，尽快从目前的仅占17-18%提高至30%，”石黑成直在接受路透采访时表示。

近年来，日本电子器件生产商如TDK和Murata Manufacturing Co Ltd (6981.T)等，因成为苹果(AAPL.O)和其他全球性智能手机生产商的供应商而兴旺成长。但鉴于目前全球范围内智能手机销售放缓，这些生产商不得不寻找寻新的营收来源。

“一种设备达到成熟点之后，就没有什么新鲜的了，”石黑成直表示，指出了发生在了个人电脑方面的同样情形。

石黑成直称，TDK正在与大约40家主要汽车零部件供应商洽商。

“我们已经与一些客户在开展一些项目，”他表示，这些项目旨在扩大磁传感器在汽车中的应用。(完)