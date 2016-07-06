日本TDK计划扩大汽车业务 降低对智能手机业务依赖--社长

BIS称英镑去年10月闪崩或因多种因素所致
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透东京7月6日 - 日本电子器件生产商TDK Corp (6762.T)新任社长石黑成直(Shigenao Ishiguro)周三称，公司致力于提升汽车产品销售，将智能手机相关业务在营收中的比重从40%降至30%。
“我们希望加大汽车业务的比重，尽快从目前的仅占17-18%提高至30%，”石黑成直在接受路透采访时表示。
近年来，日本电子器件生产商如TDK和Murata Manufacturing Co Ltd (6981.T)等，因成为苹果(AAPL.O)和其他全球性智能手机生产商的供应商而兴旺成长。但鉴于目前全球范围内智能手机销售放缓，这些生产商不得不寻找寻新的营收来源。
“一种设备达到成熟点之后，就没有什么新鲜的了，”石黑成直表示，指出了发生在了个人电脑方面的同样情形。
石黑成直称，TDK正在与大约40家主要汽车零部件供应商洽商。
“我们已经与一些客户在开展一些项目，”他表示，这些项目旨在扩大磁传感器在汽车中的应用。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。