中证指数与腾讯等首尝指数编制联手推出A股指数

路透上海11月18日 -由中国互联网巨头腾讯(0700.HK)、中证指数公司和济安金信联合编制的中证腾安价值100指数周一正式发布，这是国内第一只由互联网媒体与专业机构联合发布的证券市场指数。

该指数旨在发掘市场中的价值低估个股组合。指数采用量化策略和专家评审结合的方式确认100只样本股，每半年更新一次。银河基金周一与中证指数公司签署了该指数授权开发协议，这意味着银河基金将会推进以该指数为业绩标准的基金产品的研发。

“我们是发布第一个A股指数的互联网公司，成为第一个吃螃蟹的公司。”腾讯网副总编马立指出。“全球知名指数都是媒体发布的，随着国内证券行业互联网化，网络公司扮演的角色将越来越重要。”

媒体参与指数编制已有先例。此前，中央电视台与深圳证交所旗下公司合作推出央视财经50指数，而且建设银行(0939.HK)(601939.SS)旗下建信基金公司以该指数为业绩基准推出了建信央视财经50指数分级证券基金。而发达国家的主要股票指数，例如道琼斯指数、日经指数、英国金融时报指数的背后均有媒体身影。

资料显示，该指数的样本股覆盖1.1万亿元人民币左右的总市值及5,000亿元左右的自由流通市值，日均成交金额130亿元，样本股主要集中于工业股、可选消费及医药卫生等三个行业。

今年以来，国内互联网公司纷纷涉及传统金融领域，例如阿里巴巴旗下支付宝涉足基金定制及销售、淘宝保险平台和基金平台相继推出，百度(BIDU.O)亦推出基金平台等，互联网金融已成为不少网络巨头争相拓展的领域。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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